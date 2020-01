Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Beim Abbiegen Gegenverkehr missachtet

Ulm (ots)

Am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger auf der Brenzer Straße in Richtung Brenz. Aus der Gegenrichtung kam ein VW angefahren. Trotzdem bog der Unfallverursacher auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes ab. Sein Toyota stieß dabei mit dem VW zusammen. Der 27-Jährige und der 21-jährige VW-Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von je 4.000EUR.

+++++++++++++++++++++++++++ 61732

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell