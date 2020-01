Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Betrunken den Verstand verloren - Betrunken haben zwei junge Männer am Freitagabend auf einer Veranstaltung in Schelklingen randaliert.

Bereits gegen 21:50 Uhr waren die beiden 19- und 20-jährigen Männer derart betrunken, dass sie sich nicht mehr im Griff hatten. Auf einer Veranstaltung in der Stadthalle traten sie auf der Männertoilette gegen ein Pissoir. Dieses zersprang. Security Mitarbeiter wurden auf die Randalierer aufmerksam und griffen sich diese. Sie verbrachten die Aggressoren aus der Halle. Der Jüngere ließ das geschehen, während der Ältere sich dagegen sträubte und wehrte. Zudem war er gegenüber den Security Mitarbeitern sehr aggressiv. Diese fixierten den Betrunkenen bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Ehingen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Beide bekamen einen Platzverweis und durften die Veranstaltung nicht mehr besuchen. Der 19-Jährige zog von dannen. Das Verhalten des 20-Jährigen änderte sich jedoch auch in Anwesenheit der Polizisten nicht. Er war weiterhin aggressiv und leistete dem Platzverweis keine Folge. Er wurde deshalb zunächst in Gewahrsam genommen und musste in die Zelle. Ein Arzt untersuchte ihn zuvor. Der Vater des jungen Mannes konnte telefonisch erreicht werden. Dieser holte seinen Zögling später auf der Dienststelle ab. Neben der Strafanzeige wegen Sachbeschädigung sieht sich der Heranwachsende nun auch mit diversen Kosten für die Ingewahrsamnahme samt ärztlicher Untersuchung konfrontiert.

