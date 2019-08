Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Pfaffenhausen: Werkzeuge und Kraftstoff aus Scheune gestohlen

Homberg (ots)

Borken-Pfaffenhausen Diebstahl aus Scheune Tatzeit: 07.08.2019, 21:00 Uhr bis 08.08.2019, 07:00 Uhr Eine Kettensäge, einen Akkuschrauber und ca. 50 Liter Dieselkraftstoff entwendeten unbekannte Täter letzte Woche aus einer Scheune im "Großer Garten". Die Täter begaben sich in die unverschlossene Scheune und entwendeten aus dieser zwei hochwertige Werkzeuge. Weiterhin öffneten sie den Tank eines Traktors und pumpten aus diesem ca. 50 Liter Dieselkraftstoff heraus und entwendeten diesen. Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

