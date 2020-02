Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt, Lohstücker Weg - Autofahrer fährt Kind auf Fahrrad an und flüchtet

Bad Segeberg (ots)

Am 21.02.20 fuhr ein Autofahrer in Bad Bramstedt auf dem Lohstücker Weg ein Kind auf einem Fahrrad an und flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen zu dem Unfall.

Gegen 17:45 Uhr fuhr ein 13-jähriger Junge aus Bad Bramstedt mit seinem Fahrrad auf dem rechten Radweg der Straße Butendoor in Richtung Segeberger Straße. An der Kreuzung am Dänischen Bettenlager fuhr er bei Grün über die Ampel, um die B 4 zu überqueren. Dabei wurde er von einem Auto angefahren, so dass er zu Boden stürzte und sich verletzte. Ohne sich um das Kind zu kümmern, flüchtete der Fahrer vom Unfallort.

Nach bisherigem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem Auto um einen größeren hellgrauen oder silberfarbenen VW, möglichweise um einen Geländewagen. Der Fahrer soll ein älterer Mann gewesen sein. Vermutlich fuhr der Fahrer auf der Straße Butendoor in Richtung Stadtmitte und bog an der Kreuzung nach links auf die B 4 ab, wo es dann zum Unfall kam.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten silberfarbenen VW geben können und Personen, die den Unfall beobachtet haben. Die Polizei in Bad Bramstedt ist unter der Rufnummer 04192/3911-0 erreichbar.

