Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Folgemeldung zu A 21, Anschlussstelle Bornhöved - schwerer Unfall

Bad Segeberg (ots)

Am 11.02.20 kam es auf der A 21 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Bornhöved zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Siehe hierzu die Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4517775

Heute erreichte die Polizei die Mitteilung, dass der Fahrer des Ford Cougar am 20.02.20 im Krankenhaus verstorben ist.

