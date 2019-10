Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots)

Konstanz

Alkoholisierter Radfahrer in Unfall verwickelt

Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich am späten Mittwochabend gegen 22.20 Uhr in der Döbelestraße ereignet hat und bei dem ein 71-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Mann hatte mit einer weiteren Radfahrerin die Straße und nicht den ausgeschilderten Radweg vom Kreisverkehr Döbele kommend in Richtung Innenstadt befahren. An der Ampel, entschieden sich die beiden, nach links in Richtung Döbelestraße weiterzufahren, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Ampel für Fußgänger und Radfahrer rot zeigte. Während die Frau noch vor dem Pkw eines herannahenden 44-jährigen Autofahrers auf den Gehweg fahren konnte, wurde der 71-Jährige von dem Auto erfasst. Bei seinem Sturz auf die Fahrbahn zog er sich eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem Radfahrer feststellte, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Konstanz

Verstoß gegen das Waffengesetz

Bei der Festnahme eines zur Untersuchungshaft ausgeschriebenen jungen Mannes konnten Beamte der Fahndung am Mittwochvormittag in der Wohnung des 21-Jährigen in Petershausen einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker, einen Schlagring und eine Schreckschusswaffe auffinden und sicherstellen. Der Tatverdächtige, der nach seiner richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, hat sich nun auch noch wegen Verstößen gegen das Waffengesetz zu verantworten.

Konstanz

Beim Ladendiebstahl ertappt

Einen ganzen Rucksack mit Waren hatte ein 31-Jähriger am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Riedstraße gefüllt und anschließend die Kasse passiert, ohne zu bezahlen. Als er daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen und in ein Büro gebeten wurde, griff der Tatverdächtige in seine Hosentasche, wo er eine Schere mitführte. Die verständigte Polizei nahm den 31-Jährigen mit zur Dienststelle, wo seine Identität festgestellt wurde. Die mitgeführte Schere stellten die Polizisten sicher.

Konstanz

Auffahrunfall

Einen Leichtverletzten und Sachschaden von über 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in der Mainaustraße. Der 34-jährige Lenker eines Chrysler hatte in Höhe Eichhornstraße zu spät bemerkt, dass ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem BMW verkehrsbedingt anhalten musste. Beim Aufprall auf den Pkw seines Vordermannes wurde dieser auf einen noch davor stehenden BMW 318 geschoben. Während der 25-Jährige leichte Verletzungen erlitt, blieben die beiden anderen Unfallbeteiligten unverletzt.

Konstanz

Betrunkener Lkw-Lenker

Erhebliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Konstanz am späten Mittwochabend gegen 22.15 Uhr bei einem 31-jährigen Fahrer eines Klein-Lkw fest, den sie in der Klingenbergstraße anhielten und überprüften. Nach einem positiven Alkoholtest, der nahezu zwei Promille ergab, veranlassten die Polizisten bei dem Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, stellten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Konstanz

Handfeste Auseinandersetzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 21-Jährigen, der in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 02.50 Uhr mit einem 24-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen in einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße aneinander geraten war. Als ein Zeuge schlichtend eingreifen wollte, versetzte ihm der 21-Jährige einen Faustschlag gegen den Kopf, wodurch er eine Platzwunde erlitt, die im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Sowohl der mutmaßlicher Täter als auch der Geschädigte waren merklich alkoholisiert.

Moos

Im Streit zugeschlagen

Körperverletzung und Sachbeschädigung werden einem 31-jährigen Mann vorgeworfen, der am Mittwochnachmittag gegen 14.00 Uhr von der Polizei einen Wohnungsverweis erhielt. Der Tatverdächtige war zuvor mit Familienangehörigen in Streit geraten, in dessen Verlauf er nicht nur Gegenstände durch die Wohnung warf, sondern auch mit den Fäusten auf die Geschädigten einschlug.

Singen

Diebstahl von Motorroller und Fahrrad

Wie erst jetzt festgestellt wurde, hat ein unbekannter Täter in der Zeit von 23.-28. Oktober 2019 aus einer Tiefgarage in der Worblinger Straße einen schwarz-weißen Peugeot-Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 437 KVK sowie ein Damentrekkingrad der Marke Rixe, Typ Montpellier, Rahmennummer HS799452 im Gesamtwert von rund 600 Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Worblinger Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Singen

Einbruch in Geschäftsräume

In der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 03.30 Uhr sind unbekannte Täter in einen Gebäudekomplex in der Werner-von-Siemens-Straße gewaltsam eingestiegen und haben mehrere Räume aufgebrochen, in denen sie verschiedene Behältnisse öffneten und durchsuchten. Ferner hebelten sie drei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Diebesgutes und der angerichtete Sachschaden können noch nicht genau beziffert werden. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Rielasingen-Woblingen

Geldbeutel entwendet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Geldbeuteldiebstahl, den unbekannte Täter am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr an der Bushaltestelle in Höhe des Gebäudes Hauptstraße 20 begangen haben. Wie der Geschädigte schilderte, hatte er seinen Geldbeutel herausgeholt, um nach seiner Busfahrkarte zu sehen. Dabei seien zwei der drei unbekannten Männer auf ihn zugegangen und einer habe ihm die Geldbörse weggenommen. Wie der alkoholisierte Geschädigte weiter angab, befanden sich in dem Geldbeutel über 300 Euro Bargeld sowie diverse Papiere. Von den drei unbekannten Männern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 1. Ca. 185 cm groß, 25-30 Jahre alt, hellblonde Haare, Dreitagebart, trug eine Jeanshose und eine Brille. 2. Etwa gleiches Alter, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, südländisches Aussehen. 3. Ebenfalls gleiches Alter, ca. 185 cm groß, kurze dunkle Haare, trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarze Winterjacke mit Fellkapuze. Personen, die zur fraglichen Zeit den Vorfall an der Bushaltestelle beobachtet haben oder Hinweise zu den drei Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, zu melden.

Engen

Ertappte Diebin

Nachdem eine 25-jährige Frau am Mittwochnachmittag gegen 14.10 Uhr beim Diebstahl von zwei Paar Schuhen in einem Geschäft in der Bahnhofstraße ertappt worden war, flüchtete die junge Frau unter Zurücklassung des Diebesgutes aus dem Laden. Bei Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte die mutmaßliche Täterin von Beamten des Polizeipostens Engen am Bahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsicht der mitgeführten Sachen stießen die Polizisten nicht nur auf einen Geldbeutel mit etwa 100 Euro Bargeld, der am Abend zuvor einem Gast in einer Konstanzer Bar entwendet worden war, sondern auch auf ein Smartphone, das vermutlich ebenfalls aus einem Diebstahl herrührte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Stockach

Erfolgreiche Zollkontrolle

Bei der Überprüfung eines 27-jährigen Mannes aus der Republik Moldau, der am Mittwochmittag von Zollbeamten in Stockach kontrolliert wurde, wies sich dieser mit einem gefälschten rumänischen Ausweis aus. Der Mann, der mit einem Lieferfahrzeug unterwegs war und bereits seit November vergangenen Jahres seinen Wohnsitz in Deutschland hat, konnte kein Visum und damit auch keine Arbeitserlaubnis vorweisen. Ferner befand er sich lediglich im Besitz eines moldavischen Führerscheins. Den 27-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Verfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und illegalen Aufenthalts. Auch der Arbeitgeber des Mannes hat sich zu verantworten, da er die Fahrten mit seinem Lieferwagen zugelassen hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Markus Sauter

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell