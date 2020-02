Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel, Rissener Straße - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Samstag, den 22. Februar 2020, kam es in der Zeit zwischen 22:15 und 23:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des McDonalds Schnellrestaurants in der Rissener Straße. Ein schwarzer Nissan wurde hierbei durch das Auto des Unfallverursachers im Bereich der Beifahrertür so schwer beschädigt, dass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Der Fahrer floh anschließend mit seinem Wagen vom Unfallort.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme sicherten die Beamten des Polizeireviers Wedel rote Lackspuren am Unfallauto, die vermutlich vom Fahrzeug des Verursachers stammen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Zusammenstoß bemerkt haben und Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher oder dem roten Auto machen können, sich unter der Telefonnummer 04103-50180 beim Polizeirevier Wedel zu melden.

