Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Schule- Täter gehen Lagerräume an

Löhne (ots)

(sls) In der Nacht zu Montag (11.5.) wurde die Polizei gegen 01.25 Uhr zu einem Einsatz an einer Schule im Obernfeld gerufen. Zeugen meldeten auffällige Geräusche aus dem Bereich einer Grundschule. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete eine bisher unbekannte männliche Person vom Schulgelände und konnte zunächst im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Durch den oder die Täter wurden zwei außenliegende Lagerräume aufgebrochen und augenscheinlich mehrere Kisten Leergut zum Abtransport bereitgestellt. Zusätzlich zu dem möglichen Diebstahl wurde durch die Täter noch der Außenbereich der Schule verwüstet. Ein Sonnensegel wurde mit Mast komplett beschädigt und diverser Müll auf dem Gelände verteilt. Eine im Anschluss durchgeführte Nachsuche führte die Beamten zu einer Gruppe von vier Jugendlichen im nahegelegenen Gardiolenweg. Die Jugendlichen ergriffen die Flucht, nachdem sie den Streifenwagen bemerkten und konnten auch nicht mehr erreicht werden. Im Nahbereich wurde durch die Beamten ein geöffneter Audi festgestellt, der augenscheinlich von Innen durchsucht wurde. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer des Pkw wurde jedoch nichts entwendet. In wie weit es einen Zusammenhang zwischen dem Einbruch an der Schule und dem geöffneten Pkw am Gardiolenweg gibt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei Herford bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder flüchtenden Personen machen können, sich zu melden (05221-8880).

