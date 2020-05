Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand an der Grundschule- Unbekannte zünden Bücher an

Rödinghausen (ots)

(sls) In Rödinghausen kam es am Sonntagabend (10.5.) zu einem Brand an der Grundschule an der Westerbergstraße. Gegen 17.45 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin aufsteigenden Rauch im Außenbereich der Grundschule. Durch bislang unbekannte Täter wurden seitlich neben dem Eingangsbereich zwei Schulbücher angezündet. Die Bücher stammten augenscheinlich aus einer Entsorgungsmulde, die vor dem Gebäude abgestellt wurde. Mit Unterstützung einer weiteren hinzugerufenen Zeugin konnte der Brand gelöscht werden, so dass kein weiterer Schaden an Gebäude oder Umfeld entstand. Die Kriminalpolizei Herford ermittelt in diesem Fall und ist auf der Suche nach drei männlichen Jugendlichen oder weiteren Zeugen, die sich im Vorfeld im Bereich der Grundschule aufgehalten haben und denen gegebenenfalls etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

