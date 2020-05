Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall- Beteiligter randaliert an Unfallstelle

Rödinghausen (ots)

(sls) In Rödinghausen kam es am späten Sonntagnachmittag (10.5.) auf der Kilverstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung beider Beteiligten. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 59-jähriger aus Hüllhorst mit seinem Ford Mondeo die Ostkilverstraße in Richtung Kilverstraße. Zum selben Zeitpunkt befand sich ebenfalls auf der Ostkilverstraße ein Seat Alhambra-Fahrer aus Rödinghausen. Weitere Verkehrsteilnehmer gaben an, dass er 38-jährige Seat-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise zunächst mehrere Fahrzeuge auf der Ostkilverstraße überholte und hinter dem Ford Mondeo des 59-Jährigen einscherte. Vor dem Einmündungsbereich Kilverstraße stoppten beide Fahrzeuge hintereinander. Der 38-Jährige stieg plötzlich aus seinem stehenden Fahrzeug aus und beabsichtigte den Hüllhorster mit einer Flasche am Pkw anzugreifen. Aufgrund der bedrohlichen Situation fuhr der 59-Jährige auf der Kilverstraße in Richtung Bruchmühlen einfach mit seinem Ford weiter, ohne dass der Beschuldigte ihn erreichen konnte. Auf der Kilverstraße gelang es dem 38-Jährigen dann, sich nach einem riskanten Überholmanöver mit seinem Seat vor dem Ford zu setzen und stark abzubremsen, so dass der Ford-Fahrer nur durch eine sofortige Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Durch eine technische Einrichtung am Fahrzeug des Fords, rollte dieser, nachdem die beiden Führer ihre Fahrzeuge verlassen hatten, noch auf den davor stehenden Seat auf und beschädigte diesen leicht. Anschließend kam es außerhalb der beiden Fahrzeuge zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fahrzeugführern, bei dem der 38-Jährige mehrmals versuchte, den Ford-Fahrer mit einer Flasche zu schlagen. Mit Unterstützung eines hinzukommenden Zeugen konnte der Beschuldigte letztlich bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Bei der Überprüfung durch die Beamten wurde festgestellt, dass der 38-Jährige sowohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, als auch Alkohol stand. Ihm wurden entsprechende Blutproben entnommen und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen deutlich untersagt. Beide Beteiligte wurden durch die körperliche Auseinandersetzung verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat.

