Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Reifen zerstochen

Haselünne (ots)

In der Zeit vom Samstag, 18:00 Uhr bis zum Sonntag, 12:00 Uhr, wurden von einem unbekannten Täter in Haselünne, Am See, beim dortigen Parkplatz, an einem blauen Opel Vectra vier Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne, Tel. 05961/355820 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell