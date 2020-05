Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gartenmauer umgefahren- Verursacher flüchtet

Kirchlengern (ots)

(sls) In Kirchlengern kam es am Dienstagnachmittag (12.5.) zu einem Unfall, bei dem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Am Schimmelkamp wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer die Gartenmauer eines Wohnhauses beschädigt. Die Geschädigte gab an, dass sie gegen 15.00 Uhr noch die Mauer in einem unbeschädigten Zustand gesehen hat. Um 16.30 Uhr stellte sie dann den Schaden fest. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach Zeugen. Im Bereich des Unfallortes befindet sich eine Baustelle, so dass es möglicher Weise Zeugen gibt, die Angaben zum Unfall oder Verursacher machen könnten. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

