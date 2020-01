Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Blutentnahme und Führerschein sichergestellt - Polizei sucht Zeugen;Üble Beleidigungen am Rudolphsplatz - Polizei sucht betroffene Frauen;Zwei Unfallorte möglich - Dunkelgrüner Kombi beteiligt?;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Blutentnahme und Führerschein sichergestellt - Polizei sucht Zeugen

Marburg/Cölbe: Der Vorfall am Donnerstag, 30. Januar, auf der Stadtautobahn ist schon etwas kurios. Ein Audi-Fahrer war gegen 11.40 Uhr auf der Bundesstraße 3 von der Südspange kommend in Richtung Cölbe unterwegs. Seinen Angaben zufolge wurde er und eventuell auch andere Fahrer durch das dichte Auffahren eines Mannes genötigt, der einen blauen VW EOS nutzte. Der Audi-Fahrer stellte den EOS-Fahrer wenig später zur Rede. Der wiederum bemerkte eine Alkoholfahne bei dem Fahrer des Audis und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den alkoholisierten Audi-Fahrer wenig später in seiner Wohnung an und ordneten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins an. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die beteiligten Fahrzeuge (Audi/VW EOS) auf der Stadtautobahn wahrgenommen und wurde in irgendeiner Form gefährdet/genötigt? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Üble Beleidigungen am Rudolphsplatz - Polizei sucht betroffene Frauen

Marburg: Am Freitag, 31. Januar, 00.40 Uhr, alarmierte eine Zeugin die Marburger Polizei. Die Anruferin berichtete von üblen Beleidigungen von mehreren Frauen durch einen Mann mit dunkler Hautfarbe und verängstigten Passanten. Im Rahmen der Fahndung überprüfte die Polizei einen 38-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Der polizeibekannte Mann wurde nach der Personalienfeststellung entlassen. Bisher konnte die Polizei keine der betroffenen Frauen ermitteln. Diese werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Zwei Unfallorte möglich - Dunkelgrüner Kombi beteiligt?

Biedenkopf und Marburg-Wehrda: Einen Schaden von 2000 Euro verursachte ein Unbekannter zwischen Montag, 27. Januar, 7.30 Uhr und Dienstag, 28. Januar, 8 Uhr. Für das Geschehen kommen ein Parkdeck in der Schulstraße in Biedenkopf oder der Parkplatz der Diakonie im Hebronweg in Wehrda in Betracht. Der Autofahrer touchierte bei dem missglückten Parkmanöver die linken Türen eines weißen VW Golf und kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen. Bei der möglichen Unfallstelle in Biedenkopf könnte ein dunkelgrüner Kombi mit dem Geschehen in Verbindung stehen, der sehr nahe neben dem beschädigten Golf stand. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell