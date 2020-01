Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Enkeltrick- Betrüger erneut am Telefon aktiv - Senior verliert hohen Geldbetrag;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Enkeltrick- Betrüger erneut am Telefon aktiv - Senior verliert hohen Geldbetrag

Landkreis Marburg-Biedenkopf: Am Mittwoch, 29. Januar, waren erneut Betrüger mit der Enkeltrickmasche im Landkreis aktiv. Die Polizei registrierte zahlreiche Anrufe im gesamten Landkreis. Leider hatten die Täter in einem Fall Erfolg. In Kirchhain verlor ein Senior einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich.

Zu dem vollendeten Betrug kam es am frühen Nachmittag in der Kernstadt von Kirchhain. Die ersten Anrufe der Betrügerin gingen bei dem Opfer allerdings schon am Vormittag ein. Durch das professionelle Vorgehen der Anruferin gelang es letztendlich, den Senior davon zu überzeugen, dass das Enkelkind am Apparat sei. Wie in den Fällen üblich, wurde eine akute finanzielle Notlage, hier der unmittelbar bevorstehende Kauf einer Immobilie, geschildert und die Modalitäten für eine Übergabe des Bargeldes geklärt. Weiterhin erklärte die falsche Enkelin nicht selber erscheinen zu können, sondern den Mitarbeiter eines Notars zu schicken. Gerade bei dem Enkeltrick ist diese Vorgehensweise typisch. Ansonsten würde der Schwindel natürlich sofort auffliegen Gegen 13.10 Uhr übergab das Opfer dem Boten das Scheingeld an der Haustür. Der verschwand mit dem fünfstelligen Betrag. Der Tatverdächtigte mit südländischem Erscheinungsbild und schwarzen Haaren ist schlank, zwischen 25 bis 35 Jahre alt, etwa 170 cm groß, und trägt einen dunklen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer Jeans und einem dunkelblauen Pullover mit weißen Streifen.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wem sind vor oder nach dem Geschehen rund um den Bereich der Röthestraße, Einmündung zur Saalfeldstraße, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Zudem bitten die Ermittler Betroffene, die sich bisher nicht gemeldet haben, Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. Hinweise bitte an das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zusatz für die Medien: Der genaue Tatort wird zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des Opfers nicht genannt.

Jürgen Schlick

Tipps der Polizei: Oberstes Gebot: Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben! Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer, ohne ihren Namen zu nennen, als Verwandte, Bekannte oder Freunde ausgeben. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, zu raten, wer Sie anruft. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Geben Sie vor allem niemals Kontodaten preis! Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen immer sofort persönliche Rücksprache und benutzen Sie dazu nur die ihnen bekannten Rufnummern. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Phänomen Enkeltrick

Der Enkeltrick ist eine von vielen Betrugsmaschen. Hier gibt sich der Betrüger als Bekannter / Verwandter (meist Enkel / Neffe / Nichte) aus, um unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Bargeld oder Wertgegenstände - wie zum Beispiel Schmuck - zu erlangen. Weitere Informationen zum Enkeltrick finden Sie unter www.polizei.hessen.de und www.polizei-beratung.de.

