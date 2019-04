Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl am Schulzentrum Schweich - Zeugen gesucht

Schweich (ots)

Unbekannte entwendeten am Freitag, 29.03.2019 zwischen 08:00 Uhr und 13:15 Uhr vor dem Schulzentrum Stefan-Andres in Schweich ein hochwertiges schwarz/blaues Montainbike der Marke Radon im Wert von 1.700 EUR. Das Fahrrad war mittels Schloss an einem Fahrradständer befestigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





