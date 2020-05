Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge- Täter nutzen spitzen Gegenstand

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Elsemühlenweg in der Zeit von Dienstag (12.5.) bis vermutlich Mittwochmorgen zu Sachbeschädigungen an mindestens drei Fahrzeugen. Ein weißer Mazda MX 5, ein grauer Suzuki Swift und ein roter Seat Leon standen geparkt in Höhe den Hausnummern 131 bis 133. Unbekannte zerkratzen augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand alle drei Fahrzeuge an den Seitenbereichen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im besagten Tatzeitraum verdächtige Personen oder andere Auffälligkeiten wahrgenommen haben, setzen sich bitte mit der Polizei Herford (05221-8880) in Verbindung.

