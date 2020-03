Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige festgenommen - Einbruchsversuch

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 20:15 Uhr, versuchten zwei Männer in eine Wohnung an der Hertener Straße einzubrechen. Einer der Männer versuchte eine Rollade hochzuschieben. Dabei wurde er von einer Zeugin bemerkt. Die beiden Männer (27 J. und 36 J.) flüchteten zunächst, konnten aber durch die Polizei im Umfeld angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell