Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Männer überfallen

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:25 Uhr, wurden zwei Männer (27 J. und 20 J. beide aus Bottrop) von drei unbekannten Männern an der Gerichtsstraße überfallen. Die Täter bedrohten die beiden mit einer Schusswaffe und einem Messer. Sie erbeuteten zwei Smartphones und eine Geldbörse. Anschließend flüchteten zwei der Tatverdächtigen über die Eichenstraße in Richtung Kirchhellener Straße, der dritte Tatverdächtige floh über die Gerichtsstraße in Richtung Kirchhellener Straße.

Personenbeschreibung: alle drei männlich, zwischen 18 und 23 Jahren alt, schwarz gekleidet

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

