POL-RE: Bottrop: Versuchter Überfall auf Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Bereits am Donnerstag um kurz vor 22 Uhr betritt ein unbekannter Mann unter einem Vorwand eine bereits geschlossene Tankstelle an der Straße Im Fuhlenbrock. Er bedrohte die Angestellte mit einem spitzen Gegenstand und verlangt Bargeld. Da die Angestellte ihm kein Geld aushändigen kann, flüchtet der Mann in Richtung Süden ohne Beute.

Personenbeschreibung: ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur, mittlere Größe, Bart, führte einen Rucksack mit sich

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

