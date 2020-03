Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Frau nach Brandstiftungen in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidium Recklinghausen:

Am 12.03.2020 erließ das Amtsgericht Marl Haftbefehl gegen eine 35-jährige Frau aus Marl, welcher am heutigen Tag vollstreckt und verkündet worden ist. Die Strafverfolgungsbehörden ermittelten bereits seit mehr als einem Jahr gegen die sich nun in Untersuchungshaft befindliche Frau, der u.a. versuchter Mord in Zusammenhang mit Brandstiftung und weitere Brandstiftungsdelikte vorgeworfen werden. Dabei wurden Menschen leicht verletzt und es entstanden nicht unerhebliche Sachschäden. Darüber hinaus wird vermutet, dass die Frau für eine Vielzahl kleinerer Brände, wie z.b. Mülltonnen und Prospekten in Hausfluren, verantwortlich sein dürfte.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Schweers-Nassif, Staatsanwältin

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen Klaver, Kriminalhauptkommissar

