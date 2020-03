Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Donnerstag, in der Zeit von 8.30 bis 15 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Fenster ein und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Emscherstraße. Sie suchten in allen Behältnissen nach Diebesgut und flüchteten mit erbeutetem Bargeld.

Waltrop

Auf der Straße Altbredde schlugen unbekannte Täter ein Loch in eine Türscheibe ein und drangen dann in ein Wohnhaus ein. Anschließend durchsuchten sie alle Räume des Hauses auf der Suche nach Diebesgut. Die Täter stehlen Bargeld, Münzen, Armbanduhren und ein Tablet.

Herten

Donnerstag Mittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in einem Kleingartenverein auf dem Elper Weg in Gartenlauben eingebrochen waren. Aktuell liegen Anzeigen zu drei Laubenaufbrüchen vor. Die Täter stahlen Gartengeräte und Genussmittel, wie eine Sektflasche.

Castrop-Rauxel

Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, betraten drei unbekannte Täter ein Firmengelände an der Weserstraße. Hier schnitten sie die Kabelverbindungen zu einem Verladekran ab und stahlen etwa 100 Meter Kabel.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell