Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zwei Männer greifen 25-Jährigen auf der Markfelder Straße an

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Dattelner mit seinem Auto auf der Markfelder Straße, als plötzlich in Höhe der Hubertusstraße zwei Männer mit einem Hund auf die Straße liefen. Der 25-Jährige bremste sein Auto ab und hielt an. Als er einen der Männer ansprach, öffnete der eine die Fahrer- und der andere die Beifahrertür seines Autos. Ohne etwas zu sagen, trat einer der Männer auf den 25-Jährigen ein. Der Andere zog ihn dann aus dem Auto und schlug auf ihn ein. Dem 25-Jährigen gelang es dann wieder in sein Auto zu steigen und davonzufahren. Er wurde durch den Angriff so verletzt, dass er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen, die von der angrenzenden Schiffsanlegestelle zu Hilfe eilen wollten, gaben dann Hinweise auf einen der Täter. Der Tatverdächtige, ein 40-jähriger Olfener, konnte in unmittelbarer Nähe auf der Hubertusstraße angetroffen werden. Er wurde zur Wache gebracht und nach Abschluss der ersten Ermittlungen entlassen. Die Hintergründe des Angriffs auf den 25-Jährigen sind bislang nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

