Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Junge Radfahrerin angefahren - leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 14:15 Uhr, fuhr eine 60-jährige Autofahrerin aus Waltrop auf dem Nordring in Richtung Südwesten. Von hier aus wollte sie nach rechts in die Münsterstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einer 12-jährigen Fahrradfahrerin. Das Mädchen fuhr auf dem Nordring, als sie die Münsterstraße überqueren wollte. Sie verletzte sich leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. Es entstand nur sehr geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell