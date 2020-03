Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Versuchter Raub in Dorsten-Rhade

Am Donnerstag, den 12. März 2020, betrat um 20:29 Uhr ein mittels Kapuze maskierter Täter die Fa. Premium Philatelie in Dorsten-Rhade (Lembecker Str. 73). Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er von dem Angestellten die Herausgabe der Kasse. Als dem Täter mitgeteilt wurde, dass keine Kasse existent sei, flüchtete dieser zu Fuß in Richtung Xantener Straße. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 20 Jahre alt, akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einer dunklen Jeansjacke, einer Blue Jeans (an einem Bein eingerissen), dunkle Turnschuhe. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Frank Grapatin

Telefon: 02361/55-2979

E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de

