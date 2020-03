Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrer fährt Schüler auf Fahrrad an

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 7.30 Uhr, befand sich ein 10-jähriger Schüler aus Haltern am See mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg des Nordwall auf dem Weg zur Schule. Er überquerte dann auf einem Fußgängerüberweg mit Radweg von einer dortigen Tanksstelle aus kommend den Nordwall, um in Richtung Innenstadt weiterzufahren. Von links kam dann ein silberfarbenes Auto von der Seite und es kam zu einer leichten Kollision, durch die der 10-Jährige stürzte. Der Fahrer stieg kurz aus und fragte, ob er dem 10-Jährigen helfen könne. Als dieser dies verneinte, stieg der Fahrer wieder ein und fuhr weg. Als der 10-Jährige in der Schule war, stellte er fest, dass er doch bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Jetzt sucht die Polizei den unbekannten Fahrer des silberfarbenen Autos. Dieser war etwa 30 Jahre alter Mann, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, trug eine Brille, hatte einen Bart und braune Haare. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

