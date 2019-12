Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Verkehrsunfallflucht

Beindersheim (ots)

Im Zeitraum vom 27.12.2019, 22:00 Uhr - 28.12.2019, 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Schenkelstraße in Beindersheim einen geparkten Skoda Kodiaq und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Skoda beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Elisabett Romberger

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



