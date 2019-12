Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufgefundener Zigarettenautomat

Mutterstadt (ots)

Am Freitag, 27.12.2019, gegen 15.20 Uhr wurde im Wald in der Nähe des Waldfestplatzes ein gewaltsam aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden, der mit Ästen und Blättern bedeckt wurde. Der Aufstellort, von wo der Automat entwendet wurde, ist inzwischen bekannt. Aus dem Automaten wurde eine noch unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln entwendet. Verdächtige Wahrnehmungen zum Ablegen des Automaten im Wald bzw. Hinweise auf mögliche Täter bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-0

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell