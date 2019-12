Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Einbruchsdiebstahl

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Zeitraum vom 23.12.2019, 19:00 Uhr - 27.12.2019, 10:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Zaunelement eines Firmengeländes in der Straße Im Wörth in Bobenheim-Roxheim auf. Auf dem Gelände wurden insgesamt sechs LKW-Reifen von Aufliegern entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Elisabett Romberger

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



