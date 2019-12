Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer 26.12.2019, 18:22 Uhr

Dudenhofen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten, kam es am Donnerstagabend als ein 15 Jahre alter Rollerfahrer von der St.-Klara-Straße in Dudenhofen auf die Neustadter Straße fuhr und hierbei mit dem von links kommenden PKW eines 18- Jährigen kollidierte. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Da am nicht mehr fahrbereiten Roller Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 3000 EUR belaufen

