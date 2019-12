Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Körperverletzung durch Exfreund

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 26.12.2019 konnte gegen 14:10 Uhr eine im Gesicht blutende Frau vor einem Wohnanwesen in der Wormser Landstraße in Bobenheim-Roxheim angetroffen werden. Die 48-Jährige gab an, von ihrem Exfreund in dessen Pkw im Verlauf eines heftigen Streites gegen den Kopf und Oberkörper geschlagen und in die Rippen getreten worden zu sein. Sie wurde aufgrund der Verletzung in die Stadtklinik eingeliefert. Der 31-jährige Beschuldigte konnte durch eine Streifenwagenbesatzung in einem nahegelegenen Acker, wo er sich vor den Einsatzkräften verstecken wollte, aufgefunden werden. Das mitgeführte Fahrzeug stellte er zuvor auf einem Feldweg ab. Aufgrund seiner Alkoholisierung (0,89 Promille) wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er muss sich nun u.a. wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

