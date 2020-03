Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Update ++ Tanksteller-Räuber geht in Haft ++ Serie von Überfällen auf Tankstellen ++ Wohnmobil verunglückt auf Bundesstraße 4 - schwer verletzt - Verkehrsbehinderungen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - ++ Update ++ Tanksteller-Räuber geht in Haft ++ Serie von Überfällen auf Tankstellen ++

Nach der Festnahme eines 25 Jahre alten Lüneburgers in den Nachmittagsstunden des 10.03. im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung nach drei Tankstellenrauben wurde der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl. Im Rahmen der Festnahme am gestrigen Tages stellten die Ermittler auch vermeintliche Täterbekleidung aus den Raubüberfällen sowie ein Messer sicher.

Hintergrund:

Nach einer Serie von insgesamt drei "Raubüberfällen" auf Tankstellen im Lüneburger Stadtgebiet in den letzten Wochen hatte die Polizei mit einem Bild nach dem Täter gefahndet. Bereits in den Abendstunden des 20. und 23.02.20 hatte der Unbekannte mit einem Messer bewaffnet zwei Tankstellen Vor dem Bardowicker Tore und in der Dahlenburger Landstraße heimgesucht und die Herausgabe von Bargeld erzwungen. Am letzten Wochenende in den späten Abendstunden des 07.03.20 betrat der vermummte Täter abermals die Tankstelle die der Dahlenburger Landstraße, bedrohte eine Angestellte und ließ sich Bargeld geben. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro (siehe dazu auch die jeweiligen Pressemitteilungen v. 21. Und 24.02.20 sowie vom 08.03.20). Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes gehen aktuell in allen drei Fällen vom gleichen Täter aus.

Uelzen/Suderburg - Wohnmobil verunglückt auf Bundesstraße 4 - schwer verletzt - Verkehrsbehinderungen

Schwere Verletzungen erlitt eine 75 Jahre alter Fahrer eines Wohnmobils (mit Alkoven) in den Mittagsstunden des 11.03.20 auf der Bundesstraße 4 zwischen Suderburger Kreuz und Holdenstedt. Die Frau aus dem Landkreis Gifhorn hatte gegen 11:30 Uhr in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über das Wohnmobil verloren, geriet ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in einem Straßengraben mit einer Birke. Die Frau wurde schwerletzt ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

