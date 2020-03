Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Aktuell ++ umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen gegen die "Drogenkriminalität" in der Region ++ Verfahren gegen verschiedene Tatverdächtige wegen des gewerbsmäßigen Handels mit ... ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Aktuell führte die Polizei in der Region Lüneburg umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen aufgrund von Ermittlungs- und Schwerpunktmaßnahmen "Drogenkriminalität" durch. Eine Ermittlungsgruppe des Zentralen Kriminaldienstes der hiesigen Polizeiinspektion führt seit Monaten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Verfahren richtet sich gegen mehrere erwachsene Tatverdächtige aus der Region wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit nicht geringen Mengen Betäubungsmittel. Seit den frühen Morgenstunden des 11.03.2020 führen mehr als 250 Einsatzkräfte unter der Federführung der Polizeiinspektion strafprozessuale Maßnahmen durch und durchsuchen dabei auch mehr als ein Dutzend Wohnungen, Wohnhäuser und Gebäudekomplexe in verschiedenen Lüneburger Stadtteilen. Die Lüneburger Ermittler werden dabei auch durch Einsatzkräfte von SEK Niedersachsen, MEK, Bereitschaftspolizei, Polizeihundeführern und anderer Polizeiinspektionen unterstützt. Die Maßnahmen dauern an. Es wird nachberichtet.

