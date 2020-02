Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Betrunken in den Vorgarten gefahren

Warstein (ots)

Ein 29-jähriger Warsteiner befuhr am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, die Ottilienstraße. In der Abzweigung zur Talstraße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr über eine circa 40 cm hohe Steinkante in den Vorgarten eines dortigen Grundstücks. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die Polizeibeamten führten bei dem Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Der Wert von über 1,6 Promille endete zur Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Der Führerschein des 29-Jährigen konnten die Beamten nicht sicherstellen. Den hatte er nach eigenen Angaben bereits vor kurzem wegen eines Unfalls unter Einwirkung von Alkohol abgeben müssen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. (reh)

