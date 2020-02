Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kerze vergessen

Lippstadt (ots)

Mutmaßlich durch eine vergessene Kerze entstand, in der Nacht von Montag auf Dienstag, ein kleinerer Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Stirper Straße. Durch die Brandeinwirkung verrußte eine Zimmerwand in der Wohnung. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brandort wurde von den eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt und eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung gefertigt. (reh)

