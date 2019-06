Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Sondermeldung - Festnahme nach Messerstich in Elz am 27.06.2019

Wiesbaden (ots)

Festnahme nach Messerstich

Elz, Oberdorfstr. 27.06.2019, 17:50 Uhr

(dst) In der Wohnung einer 21 Jahre alten Frau kam es am Donnerstagabend gegen 17:50 Uhr zu einem Streit in dessen Verlauf ein 22-jähriger Mann seinem zwei Jahre älteren, in Limburg-Staffel wohnenden, Kontrahenten mit einem Messer in die Brust stach und diesen schwer verletzte. Das Opfer wurde notoperiert. Der Täter war zunächst zu Fuß vom Tatort geflüchtet und konnte im Zuge der Fahndungen gegen 22:40 Uhr durch Polizeibeamte im Nahbereich seiner Wohnanschrift in Weilburg angetroffen und festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Limburg zu den Hintergründen der Tat dauern an. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Limburg.

