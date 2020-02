Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Wer kennt diese Frau

Erwitte (ots)

Nach dem Diebstahl von zwei EC-Karten am 6. Dezember 2019 setzte eine unbekannte Frau die Karten an einem Geldautomaten in Erwitte ein. Mit Beschluss des Amtsgerichts Paderborn versucht nun die Kriminalpolizei über eine Öffentlichkeitsfahndung die Identität der Tatverdächtigen zu ermitteln. Zeugen, die Angaben zu der Frau auf dem Foto machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

