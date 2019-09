Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt

Mauer / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei Erdarbeiten mit einem Kleinbagger um 12.25 Uhr in der Heidelberger Straße, wurde versehentlich eine Gasleitung beschädigt, so dass es zu einem Leck kam und Gas austrat. Wegen Explosionsgefahr wurde die Heidelberger Straße durch die Freiwillige Feuerwehr Mauer umgehend gesperrt. Diese war mit 13 Mann im Einsatz. Sicherheitshalber wurden die Anwohner aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Gaszufuhr wurde durch den Energieversorger umgehend abgestellt. Nach Durchführung der erforderlichen Arbeiten konnte die Straßensperrung um 13 Uhr wieder aufgehoben werden und die Anwohner zurück in ihre Wohnungen gehen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

