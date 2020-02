Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kind angesprochen

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag erschien eine Mutter mit ihrer 10-jährigen Tochter auf der Wache in Soest. Nach den Angaben des Kindes wurde dieses am letzten Mittwoch, gegen 17 Uhr, in Deiringsen von einem Autofahrer im Bereich der Heinrich-Wilhelm-Straße angesprochen. Der Mann bot dem Kind ein Geschenk an, sofern es in seinen Wagen einsteigen würde. Die 10-Jährige verhielt sich richtig und fuhr umgehend mit ihrem Fahrrad davon. Der Mann war circa 40 Jahre alt, schlank und hatte braune, kurze Haare. Er trug eine schwarze Jacke. Er saß in einem dunkel grau-silbernen Wagen. Sollten noch weitere Hinweise auf den Autofahrer vorliegen werden Zeugen gebeten, diese der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 mitzuteilen. (reh)

