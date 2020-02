Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Karneval

Lippetal (ots)

Am Sonntag wurde in Lippborg Karneval gefeiert. An der Hauptstraße fuhr ein Streifenwagen langsam an den Feiernden vorbei. Ein kostümierter Jugendlicher grinste die Polizisten an, streckte seinen Arm heraus und zeigte ihnen seinen Mittelfinger. Die Streifenbesatzung wendete und der verkleidete Junge lief in die Ludgeristraße. Als das Polizeifahrzeug neben ihm stoppte versuchte er nochmals zu Fuß zu flüchten. Er wurde von einer Polizeibeamtin an der Ludgerischule eingeholt und zur Sprache gestellt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Marihuanageruch bei dem 19-Jährigen aus Beckum fest. In seinen Taschen konnte auch eine geringe Menge Cannabis gefunden werden. Er muss sich nun wegen Beleidigung und Besitz von Drogen verantworten. Neben kleineren Einsätzen gab es eine Anzeige wegen Körperverletzung und einen Platzverweis. (lü)

