Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Qualmende Bratpfanne

Lippstadt (ots)

Eine qualmende Bratpfanne sorgte am Sonntagnachmittag, gegen 13 Uhr, an der Stirper Straße für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein 67-jähriger Bewohner hatte vergessen den Herd auszustellen. Hierdurch kam es in einer darauf befindlichen Bratpfanne zu einer Qualmentwicklung. Der Bewohner erlitt hierdurch eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

