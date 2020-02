Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wieder Geld gefordert

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, gegen 16.40 Uhr, gingen zwei mutmaßliche Jugendliche drei 12-Jährige im Bereich eines Schnellimbisses am Bahnhof und im Bereich der Lange Straße an. Einer von ihnen forderte mehrfach das Münzgeld der Opfer ein, worauf sie kleinere Beträge herausgaben. Der Mitarbeiter eines Imbisses in der Lange Straße stellte einen der Täter zur Rede. Der Jugendliche, der das Bargeld den Kindern abgenommen hatte, hatte sich jedoch bereits entfernt. Ob es sich bei diesen Jugendlichen um die gleichen Tatverdächtigen handelt, die bereits am Freitagabend Kindern Geld abgenommen hatten, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell