Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub auf der Nordstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1326

Ein unbekannter Mann fragte am Dienstagabend (12.11.2019) auf der Nordstraße in der Dortmunder Nordstadt eine 63-jährige Fußgängerin, wo sie hingehen wolle und leitete so einen Raubüberfall ein. Mit einer Täterbeschreibung sucht die Polizei Zeugen, die den Verdächtigen gegen 23 Uhr gesehen haben.

Die Tat ereignete sich vor dem Haus Nordstraße 20. Dem Mann gelang es, der Frau aus Mülheim an der Ruhr die Handtasche zu entreißen. Er erbeutete Bargeld und flüchtete in Richtung Heiligegartenstraße. Die 63-Jährige erlitt einen schweren Schock und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Täterbeschreibung: Mann, 29 bis 35 Jahre alt, schlank, etwa 1,75 Meter groß. weißer Pullover mit Kapuze auf dem Kopf, Deutsch ohne Akzent.

Hinweise auf den Täter bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell