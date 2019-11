Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrer überfährt kleinen Hund und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1325

Zeugen sucht die Dortmunder Polizei nach einem Verkehrsunfall am Montag (11.11.) auf der Meylantstraße im Stadtteil Wickede.

Dort überquerte gegen 19 Uhr ein 23-jähriger Fußgänger mit seinem sechs Monate alten Chihuahua die Fahrbahn. Nach Angaben des Dortmunders näherte sich ein schwarzer Pkw Kombi mit hohem Tempo.

Als der 23-Jährige wegen des herannahenden Pkw schnellen Schrittes den Gehweg erreichte und den Hund an der Leine hinter sich herzog, erfasste das Auto den Hund, der sich noch auf der Fahrbahn befand. Der Pkw bremste, blieb für einen kurzen Moment stehen und fuhr in Richtung Unna fort. Er wäre in diesem Fall verpflichtet gewesen, seine Personalien zu nennen.

Das Tier erlitt schwere Verletzungen und musste in einer Tierklinik operiert werden. Der Chihuahua wurde so schwer verletzt, dass er noch mehrere Tage in der Klinik versorgt wird.

Über Fahrer oder Fahrerin, Fahrzeughersteller oder das Kennzeichen gibt es keine Angaben. Deshalb bittet die Polizei Zeugen um Hinweise auf den schwarzen Kombi, der zur Tatzeit in der Siedlung unterwegs war.

Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. 0231/132 4228.

