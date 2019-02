Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfall mit Sachschaden, Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, dem 27.02.2019 kam es um 14:39 Uhr im Einmündungsbereich der Koblenzer Straße, Heiligenweg während eines Abbiegevorgangs zum einem Verkehrsunfall. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden. Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion 1 unter Rufnummer 0261 103 2510 in Verbindung zu setzen.

