Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: SB-Staubsauger an Tankstelle aufgebrochen

Koblenz (ots)

Der Polizei Koblenz wurde am 25.2.2019 mitgeteilt, dass bislang unbekannte Täter zwei Staubsauger Automaten an einer Tankstelle in der Carl-Spaeter Straße aufgehebelt haben. Da die Münzfächer täglich geleert werden dürfte die erbeutete Summe im einstelligen Euro - Bereich liegen. Der Sachschaden an den Staubsaugern liegt bei etwa 100EUR. Hinweise dazu bitte an die Polizei Koblenz unter 0261/103-2910.

