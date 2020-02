Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Hebelspuren an der Wohnungstür

Lippstadt (ots)

An der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Weißenburger Straße konnten Polizeibeamte am Samstagnachmittag Hebelspuren auffinden. Ein unbekannter Einbrecher hatte sich Zugang zu der Wohnung verschafft und durchsucht. Er entwendete neben Bekleidungsartikeln und Schmuck noch ein Notebook der Marke "HP". Nach bisherigen Erkenntnissen muss der Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag- und Samstagmittag in die Wohnung eingedrungen sein. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell