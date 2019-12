Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtet

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

2.000 Euro Schaden richtete am Mittwochmorgen ein bislang unbekannter Autofahrer an einem auf dem Parkplatz des Marktkaufs in der Gewerbestraße abgestellten Mercedes an. Der Geschädigte parkte seinen Wagen zwischen 9 und 10 Uhr. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Unbekannte das Auto und entfernte sich danach unerlaubt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel.: 06201/10030 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell