Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Dritter PKW Brand in den Moselauen

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 6. Dezember, gegen 01:30 Uhr, brannte erneut ein PKW in den Moselauen.

Der schwarze 3er BMW konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, brannte jedoch komplett aus. Das Fahrzeug war im unteren Drittel des Parkplatzes, zur Mosel hin, in den Moselauen abgestellt. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen den Bränden an gleicher Örtlichkeit in den vergangenen Tagen dürfte ein Tatzusammenhang bestehen. Ob auch ein Tatzusammenhang zum PKW-Brand in Trier-Ehrang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sich um den genannten Zeitpunkt in den Moselauen aufhielten und etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0651 9779 2290 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell