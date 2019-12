POL-PPTR: Einbruch in Konz

Polizeipräsidium Trier

Einbruch in Konz

Konz

Am 4. Dezember, zwischen 15:40 und 20:10 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Schwalbennest in Konz ein.

Die Täter gelangten über eine Terassentür, die sie gewaltsam öffneten, in die Wohnräume. Ob die Täter etwas erbeuteten ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter 0651 9779 2290 zu melden.

Die Polizei rät erneut: Verschließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit alle Fenster und Türen und nutzen sie z.B. Beleuchtung, um Ihr Haus bewohnt wirken zu lassen.

