POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag, 5 Uhr, auf der Straße Immenkamp einen geparkten silberfarbenen Mazda an und flüchtete. Am Mazda entstand 1000 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Auf der Bövinghausener Straße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 5.15 Uhr, augenscheinlich beim Vobeifahren einen geparkten schwarzen Lastwagen Scania mit Anhänger an. Dabei wurde die gesamte linke Seite des Lastwagens beschädigt. Es entstand mindestens 1000 Euro Sachschaden.

Marl

Mittwoch, gegen 21 uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Buerer Straße in Richtung Polsum. Kurz vor der Kanalbrücke kam ihm auf seiner Fahrspur ein schwarzes Auto entgegen, so dass er nach rechts ausweichen musste, um nicht mit diesem zusammenzustoßen. Bei dem Ausweichmanöver touchierte er die Leitplanke. Es entstand 7000 Euro Sachschaden. Der Fahrer des schwarzen Autos fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bottrop

Am Dienstag, in der Zeit von 13 bis 21.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen im ersten Parkdeck des Parkhauses an der Scharnhölzstraße geparkten schwarzen V-Klasse Mercedes an. Dabei wurde der Mercedes am vorderen linken Kotflügel und der Fahrertür beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete. Am Auto konnte Fremdlack gesichert werden, so dass davon ausgegangen werden muss, dass das verursachende Fahrzeug rot gewesen sein dürfte.

Dorsten

Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Straße am Katenberg fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Mittwoch, in der Zeit von 8.30 bis 17 Uhr, einen geparkten silberfarbenen Mercedes C-Cabrio an. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 2000 Euro.

Oer-Erkenschwick

Dienstag, in der Zeit von 13.30 bis 14 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Voßacker einen geparkten grauen Audi A4 Avant an. Dabei wurde der Audi am Heck hinten rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete, obwohl ein Schaden in Höhe von 2500 Euro entstanden war.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

